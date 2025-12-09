Ousmane Diomande vai disputar a CAN 2025 pela Costa do Marfim. A confirmação deu-se com a convocatória para a prova anunciada pelo selecionador costa-marfinense, esta terça-feira.

A Costa do Marfim integra o Grupo F na primeira fase do torneio continental, juntamente com Moçambique, Gabão e Camarões.

A prova disputa-se entre os dias 21 de dezembro deste ano e 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.

De recordar que o defesa-central deverá ser titular no jogo desta tarde entre o Bayern Munique e o Sporting (17h45), para a Liga dos Campeões, que pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.

Diomande junta-se Geny Catamo, que vai disputar a CAN por Moçambique, na lista de jogadores do Sporting que vão participar na principal competição de seleções do continente africano.