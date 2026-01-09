O Senegal é a primeira seleção apurada para as meias-finais da edição 2025 da CAN, feito que alcançou com um triunfo, por 1-0, frente ao Mali. O único golo do jogo foi apontado por Iliman Ndiaye, com a contribuição involuntária do guarda-redes adversário, Djigui Diarra.

Os senegaleses dominaram por completo a primeira parte, pelo que não estranhou que tivessem ido para o intervalo em vantagem no marcador.

O golo, em si, é que foi inesperado. Após uma boa combinação do ataque do Senegal, o lateral-direito Diatta tirou um cruzamento rasteiro que parecia dominado pelo guaridão do Mali, mas Diarra deixou fugir a bola e Ndiaye aproveitou para fazer o 1-0, aos 27 minutos.

Para piorar a situação dos malianos, Yves Bissouma foi expulso a fechar o primeiro tempo, deixando as águias em posição muito delicada no jogo.

No entanto, o Mali veio para a segunda parte com outra dinâmica e quase empatou a eliminatória aos 57 minutos, quando Abdoulaye Diaby obrigou Edouard Mendy a uma defesa apertada.

Ainda assim, e apesar da coragem que os malianos nunca perderam, pertenceram aos senegaleses as melhores ocasiões na etapa complementar. E se não ampliaram a vantagem foi porque Diarra brilhou na baliza do Mali, redimindo-se, de certo modo, do erro cometido na primeira parte. O melhor exemplo disso surgiu no tempo de compensação, quando negou o 2-0 a Lamine Camara com uma grande defesa, tendo a bola ainda desviado no poste da sua baliza.

Só que o lance ocorrido ao minuto 27 acabou mesmo por ser decisivo e permitiu ao Senegal apurar-se para as meias-finais da CAN. O seu adversário nessa fase do torneio será o vencedor da eliminatória entre Egito e Costa do Marfim, que se defrontam no sábado.

Ainda esta sexta-feira (19h00), Camarões e Marrocos medem forças em Rabat.