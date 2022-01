Com alguns dos principais ídolos a jogarem no Velho Continente, são raras as oportunidades para os africanos verem de perto os jogadores que admiram, mas a CAN é uma delas.

Alguns jovens de uma escola nos Camarões ficaram eufóricos ao vislumbrar Riyad Mahrez, que respondeu o apoio acenando aos adeptos, antes de subir para o autocarro e rumar ao jogo diante da Serra Leoa.

Se à partida para o estádio já tinha sido recebido de forma calorosa, à saída do recinto o staff optou mesmo por encaminhar o jogador do Manchester City pela porta dos fundos e colocá-lo numa viatura particular, de forma a evitar mais um momento de confusão.