Moçambique perdeu por 2-1 com os Camarões e vai agora defrontar a Nigéria nos oitavos de final da Taça de África das Nações (CAN), que se disputa em Marrocos.

À entrada para a última jornada, os «Mambas» ainda podiam chegar ao primeiro lugar, mas terminaram em em terceiros e têm agora um adversário teoricamente mais difícil na fase a eliminar.

Em Agadir, Geny Catamo, extremo do Sporting, adiantou a seleção moçambicana aos 23 minutos, mas, cinco minutos depois, um autogolo de Nené anulou a vantagem e, aos 55m, os «Leões Indomáveis» camaroneses consumaram a reviravolta, com um golo de Christian Kofane, que foi titular no ataque ao lado do ex-FC Porto Danny Namaso.

Com a derrota consumada, mas o apuramento garantido, o selecionador Chiquinho Conde decidiu poupar titulares como Catamo e Ratifo, após perder Diogo Calila por lesão ainda na primeira parte.

Diomande titular na reviravolta da Costa do Marfim

No outro jogo do grupo, em Marrakech, a Costa do Marfim, com o sportinguista Diomande a jogar os 90 minutos no eixo da defesa, recuperou de uma desvantagem de dois golos e venceu o Gabão, por 3-2. Banzoumana Touré fez já nos descontos o golo que assegurou o primeiro lugar para os «Elefantes», que deixam o Gabão de Aubameyang sem qualquer ponto na prova.

O décimo dia de competição começou com os jogos do Grupo E, conquistado pela Argélia com um pleno de vitórias. No Estádio Moulay El Hassan, em Rabat, os argelinos derrotaram a Guiné Equatorial, por 3-1. No outro encontro, em Casablanca, entre equipas já apuradas, o Burkina Faso venceu o Sudão por 2-0.

Concluída a fase de grupos em Marrocos, a CAN2025 continua este sábado, com os primeiros jogos dos oitavos de final.