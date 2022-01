A Costa do Marfim empatou este domingo ante a Serra Leoa, 2-2, mantendo a liderança do grupo E da Taça das Nações Africanas (CAN), mas o jogo acabou de forma tão inusitada quanto penosa para a formação costa-marfinense.

Quando havia 2-1 no marcador para a Costa do Marfim, o guarda-redes Badra Sangaré recebeu a bola vinda de um colega de equipa, num passe atrasado. Contudo, de forma absolutamente inesperada, o guardião perdeu a bola e viu esta escapar para Alhaji Kamara, que fez o 2-2 final. Pior do que isso, Sangaré acabou por lesionar-se, saiu de maca e o lateral-direito Serge Aurier foi quem acabou o jogo na baliza costa-marfinense.

Antes de todo este final incrível, Kessié começou por desperdiçar um penálti aos 12 minutos, mas o avançado do Ajax, Haller, fez o 1-0 aos 25 minutos. A Serra Leoa respondeu com 1-1 aos 55 minutos, por Musa Kamara e Nicolas Pépé fez o 2-1 aos 65 minutos, para a Costa do Marfim, que acabou por não segurar a vantagem.

O lance que dita o 2-2 final:

No outro jogo do grupo, a campeã Argélia ficou em maus lençóis, ao perder por 1-0 com a Guiné-Equatorial, que somou os três pontos graças a um golo de Esteban Obiang, aos 70 minutos.

Na classificação, a Costa do Marfim soma quatro pontos, Guiné-Equatorial três, Serra Leoa dois e Argélia um. Ninguém está ainda apurado. Na última jornada, na quinta-feira, dia 20, há um Serra Leoa-Guiné Equatorial e um Costa do Marfim-Argélia.

Na segunda jornada do grupo F, o outro que teve jogos este domingo, Gâmbia e Mali empataram a uma bola e seguem nos dois primeiros lugares, ambas com quatro pontos cada. Ibrahima Koné adiantou o Mali de penálti, aos 79 minutos, mas Barrow assinou o empate, também de penálti, aos 90 minutos. Já a Tunísia goleou a Mauritânia, por 4-0, com golo de Mathlouthi (4m), Khazri (9m e 64m) e Jaziri (66m). Os tunisinos aproximam-se da luta pelo apuramento e são terceiros, com três pontos. A Mauritânia é quarta e última, ainda sem pontos. Mali-Mauritânia e Gâmbia-Tunísia, na quinta-feira, vão decidir tudo.