Marrocos, seleção anfitriã da CAN 2025, arrancou na competição com uma vitória, por 2-0, frente às Ilhas Comores, num jogo marcado pelo golaço de Ayoub El Kaabi, de pontapé de bicicleta.

Sem surpresa, os Leões dos Atlas dominaram o encontro por completo. A primeira ocasião flagrante surgiu aos 11 minutos, num penálti batido por Rahimi que o guarda-redes das Ilhas Comores, Yannick Pandor, conseguiu defender.

Os marroquinos foram acumulando oportunidades, mas só conseguiram desfazer o nulo aos 55 minutos, pela estrela da companhia, Brahim Díaz, assistido por Mazraoui.

A confirmação do triunfo chegou em grande estilo, com o Ayoub Kaabi, de pontapé de bicicleta, a selar o resultado.

Nota ainda para a titularidade do médio do Casa Pia, Iyad Mohamed, nas Ilhas Comores, enquanto Rémy Vita (Tondela) não saiu do banco.

Na segunda-feira, Mali e Zâmbia (14h00) completam a jornada inaugural do Grupo A da CAN. Vão ainda disputar-se as partidas referentes ao Grupo B, o África do Sul-Angola (17h00) e o Egito-Zimbabwe (20h00).

CONSULTE O GUIA DA CAN 2025