O selecionador do Senegal, Pape Bouna Thiaw, não escapou à fúria dos jornalistas marroquinos e foi assobiado em plena sala de imprensa, após a vitória na final do CAN, no prolongamento, por 1-0.

Assim que entrou na sala, Thiaw ouviu a contestação dos jornalistas marroquinos e alguns abandonaram mesmo o espaço, enquanto os profissionais senegaleses aplaudiram.

Os elementos do staff tentaram serenar os ânimos, mas não conseguiram silenciar a sala e Thiaw abandonou a conferência de imprensa sem falar aos jornalistas.

