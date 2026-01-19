Internacional
VÍDEO: selecionador senegalês é assobiado e abandona sala de imprensa
Pape Bouna Thiaw visado pelos jornalistas marroquinos após a vitória na final do CAN
O selecionador do Senegal, Pape Bouna Thiaw, não escapou à fúria dos jornalistas marroquinos e foi assobiado em plena sala de imprensa, após a vitória na final do CAN, no prolongamento, por 1-0.
Assim que entrou na sala, Thiaw ouviu a contestação dos jornalistas marroquinos e alguns abandonaram mesmo o espaço, enquanto os profissionais senegaleses aplaudiram.
Os elementos do staff tentaram serenar os ânimos, mas não conseguiram silenciar a sala e Thiaw abandonou a conferência de imprensa sem falar aos jornalistas.
