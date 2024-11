Esta terça-feira, na última jornada da qualificação para a CAN 2025, a Costa do Marfim goleou o Chade, por 4-0, num jogo em que Ousmane Diomande ficou fora das opções.

Titular e totalista no último encontro, na derrota em casa da Zâmbia (1-0), o nome do defesa central do Sporting não constou na ficha de jogo frente ao Chade.

No entanto, esta decisão não deverá estar ligada a uma possível lesão, mas sim ao facto do selecionador da Costa do Marfim ter optado por utilizar jogadores com menos tempo de jogo e descansar algumas peças chave.

Bayo (25m), Simon Adingra (37m), Emmanuel Agbadou (77m) e Oumar Diakite (90+3m) marcaram os golos da partida.

Com este resultado, a Costa do Marfim terminou o grupo em segundo lugar, com 12 pontos. A Zâmbia, com 13, qualificou-se em primeiro. Serra Leoa e Chade não vão participar na CAN.