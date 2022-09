O Canadá venceu esta sexta-feira o Qatar, por 2-0, num particular realizado em Viena, na Áustria.

Com Stephen Eustáquio (FC Porto) e Steven Vitória (Desp. Chaves) no onze titular, a seleção canadiana fez os dois golos muito cedo: Cyle Larin, avançado do Brugge, abriu o marcador aos quatro minutos e Jonathan David, avançado do Lille, fez o 2-0 aos 13 minutos.

Num jogo em que Pedro Correia, português naturalizado qatari, também foi titular na seleçãon asiática, destaque para o facto de Stephen Eustáquio ter saído aos 74 minutos, para dar lugar a Mark-Anthony Kaye, médio dos Toronto.