Alphonso Davies anunciou que vai distribuir os prémios que recebeu ao serviço da seleção do Canadá no decorrer da qualificação para a fase final do Mundial2022 por instituições de caridade do país, em forma de agradecimento como o país acolheu a sua família natural do Gana.

«O Canadá acolheu-me a mim e à minha família e deu-nos a oportunidade de ter uma vida melhor. Permitiu-me concretizar os meus sonhos. É uma grande honra jogar pelo Canadá e agora quero retribuir, portanto decidi que vou doar os prémios do Mundial a instituições de caridade», anunciou o jogador do Bayern Munique.

Alphonso Davies chegou ao Canadá quando tinha apenas cinco anos proveniente do Gana, já depois dos pais terem fugido à guerra civil na Libéria.

O lateral desempenhou um papel determinante na qualificação do Canadá para a fase final do Campeonato do Mundo que vai decorrer no final do ano no Qatar, a primeira do país em 36 anos.

O Canadá está inserido no Grupo F e irá defrontar, na fase de grupos, Bélgica, Croácia e Marrocos.

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.

— Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) August 2, 2022