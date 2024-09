Stephen Eustáquio foi titular na vitória deste sábado do Canadá diante dos Estados Unidos da América, por 2-1, num encontro particular que se realizou no Kansas, em solo norte-americano.

Jacob Shaffelburg abriu o marcador para os canadianos aos 17 minutos, antes de Jonathan David fazer o 2-0 em cima da hora de jogo.

O conjunto dos Estados Unidos ainda reduziu por depois, por intermédio de Luca de la Torre, mas já não conseguiu evitar a derrota.

Quanto a Eustáquio, médio do FC Porto, saiu aos 67 minutos.