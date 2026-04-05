O jogo deste sábado entre Forge e Atlético Ottawa, da Liga canadiana, ficou marcado por um momento histórico na evolução das regras do futebol. Foi utilizado pela primeira vez o sistema de desafio de revisão de lance, uma espécie de challenge (aplicado no ténis), mas aplicado ao futebol.

Esta nova regra, que está em fase de testes, permite ao treinador de uma equipa pedir a revisão de lances em casos cruciais da partida (penáltis, golos, cartões vermelhos, erros de identidade), caso ache que a decisão do árbitro foi errada. Cada equipa tem direito a dois pedidos.

O árbitro toma a decisão sozinho, não havendo a intervenção da equipa do VAR. Caso a decisão seja revertida pelo juiz, a equipa renova o crédito gasto pelo pedido.

No caso do jogo deste sábado, o Atlético Ottawa pediu a revisão do lance, depois ver um penalti ser assinalado a favor do Forge. O árbitro reviu as imagens e não reverteu a decisão, retirando assim o direito de mais um pedido à equipa visitante.

O jogo acabou com a vitória dos anfitriões por 2-0, marcando assim o início daquilo que pode vir a constituir, num futuro não muito distante, uma alteração às regras do futebol mundial.