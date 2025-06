O Canadá, com Eustáquio a titular, venceu a Ucrânia, com Trubin na baliza, por 4-2, num jogo particular inserido no Torneio Canadian Shield, em que o jogador do FC Porto somou a 50.ª internacionalização.

Em Toronto, os anfitriões edificaram a vantagem graças aos golos dos avançados Jonathan David (4 e 24m) e Promise David (31m). Na etapa complementar, o médio Buchanan resolveu a contenda, aos 81 minutos.

Na reação ucraniana, o defesa Zabarnyi reduziu aos 82 minutos, enquanto o lateral Zinchenko capitalizou um penálti aos 90+2m.

A Ucrânia vai permanecer em Toronto, para disputar mais um particular com a Nova Zelândia, na noite de terça-feira (22h).

Na madrugada de quarta-feira (1h30), o Canadá também recebe a Costa do Marfim.