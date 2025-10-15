Internacional
Há 1h e 6min
VÍDEO: Eustáquio e Ríos em ação no nulo entre Canadá e Colômbia
Luis Suárez permaneceu no banco
TB
Luis Suárez permaneceu no banco
TB
A Colômbia empatou, na madrugada desta quarta-feira, frente ao Canadá, por 0-0, num jogo de cariz particular.
Com Eustáquio (FC Porto) a titular pelo Canadá e Richard Ríos (Benfica) no lado da Colômbia, as duas seleções ainda procuraram desatar o nó, mas a bola acabou por não entrar na baliza do estádio norte-americano.
No banco da Colômbia ficou o sportinguista Luis Suárez, que não somou qualquer minuto.
De recordar que o Canadá é um dos organizadores do Mundial 2026 e a Colômbia apurou-se na qualificação da América do Sul.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS