A Colômbia empatou, na madrugada desta quarta-feira, frente ao Canadá, por 0-0, num jogo de cariz particular.

Com Eustáquio (FC Porto) a titular pelo Canadá e Richard Ríos (Benfica) no lado da Colômbia, as duas seleções ainda procuraram desatar o nó, mas a bola acabou por não entrar na baliza do estádio norte-americano.

No banco da Colômbia ficou o sportinguista Luis Suárez, que não somou qualquer minuto.

De recordar que o Canadá é um dos organizadores do Mundial 2026 e a Colômbia apurou-se na qualificação da América do Sul.