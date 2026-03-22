O Manchester City venceu, este domingo, o Arsenal por 2-0 e conquistou a Taça da Liga inglesa. O jovem lateral inglês Nico O'Reilly foi o herói em Wembley, ao bisar em quatro minutos frente aos «Gunners», que não vencem um título desde 2020.

Numa primeira parte pautada pelo equilíbrio e oportunidades de parte a parte, nenhuma das equipas foi capaz de se adiantar no marcador. Trafford, guarda-redes dos «cityzens», teve um grande momento aos sete minutos. O Arsenal chegou com muita qualidade à área e rematou três vezes (!) à baliza do inglês que se fez gigante entre os postes.

Semenyo, o mais inconformado dos comandados de Guardiola, fez o que quis de Hincapié (amarelado por falta sobre Matheus Nunes, aos 16 minutos) e cruzou para a cabeça de Haaland. O avançado norueguês não foi capaz de fazer o golo e, em cima do intervalo (45m), atirou por cima da baliza defendida por Kepa.

Se a primeira parte foi equilibrada, a segunda foi extremamente desnivelada. O Manchester City entrou em modo «demolidor» e a equipa orientada por Mikel Arteta não teve andamento para acompanhar a avalanche ofensiva dos «cityzens». 

Na hora de jogo, O'Reilly abriu o marcador de cabeça com uma grande oferta de Kepa. O guardião espanhol ficou muito mal na fotografia e, com um erro capital, abriu a baliza para o médio inglês fazer o golo. 

O Arsenal sentiu bastante o golo e bastaram quatro minutos para, novamente O'Reilly, ampliar a vantagem. O jogador, de 21 anos, apareceu sozinho na área adversária e correspondeu na perfeição ao cruzamento de Matheus Nunes.

Até ao final, o Arsenal ainda enviou uma bola à trave mas não conseguiu reduzir a desvantagem e não vence um título há seis temporadas.

VÍDEO: Vítor Pereira vence e ultrapassa o Tottenham, NES perde
Inglaterra: Newcastle-Sunderland interrompido por racismo