VÍDEO: Manchester City vence Arsenal com bis de O'Reilly e conquista Taça da Liga inglesa
Jovem lateral inglês foi herói em Wembley. «Gunners» não vencem um troféu desde 2020
O Manchester City venceu, este domingo, o Arsenal por 2-0 e conquistou a Taça da Liga inglesa. O jovem lateral inglês Nico O'Reilly foi o herói em Wembley, ao bisar em quatro minutos frente aos «Gunners», que não vencem um título desde 2020.
Numa primeira parte pautada pelo equilíbrio e oportunidades de parte a parte, nenhuma das equipas foi capaz de se adiantar no marcador. Trafford, guarda-redes dos «cityzens», teve um grande momento aos sete minutos. O Arsenal chegou com muita qualidade à área e rematou três vezes (!) à baliza do inglês que se fez gigante entre os postes.
Defesa tripla de Trafford
0-0 ao intervalo!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Arsenal #ManchesterCity pic.twitter.com/oe9fmBkmNq
Semenyo, o mais inconformado dos comandados de Guardiola, fez o que quis de Hincapié (amarelado por falta sobre Matheus Nunes, aos 16 minutos) e cruzou para a cabeça de Haaland. O avançado norueguês não foi capaz de fazer o golo e, em cima do intervalo (45m), atirou por cima da baliza defendida por Kepa.
Se a primeira parte foi equilibrada, a segunda foi extremamente desnivelada. O Manchester City entrou em modo «demolidor» e a equipa orientada por Mikel Arteta não teve andamento para acompanhar a avalanche ofensiva dos «cityzens».
Na hora de jogo, O'Reilly abriu o marcador de cabeça com uma grande oferta de Kepa. O guardião espanhol ficou muito mal na fotografia e, com um erro capital, abriu a baliza para o médio inglês fazer o golo.
O Arsenal sentiu bastante o golo e bastaram quatro minutos para, novamente O'Reilly, ampliar a vantagem. O jogador, de 21 anos, apareceu sozinho na área adversária e correspondeu na perfeição ao cruzamento de Matheus Nunes.
O'Reilly bisa de cabeça e deixa o Manchester City com uma mão na taça
Até ao final, o Arsenal ainda enviou uma bola à trave mas não conseguiu reduzir a desvantagem e não vence um título há seis temporadas.