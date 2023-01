O Cardiff pagou esta quarta-feira a primeira parcela da dívida da contratação de Emiliano Sala, futebolista contratado ao Nantes que faleceu em 2019, quando viajava de avião para assinar pelo clube galês.

O pagamento desta dívida tem como objetivo fazer com que a FIFA levante a sanção imposta ao emblema britânico, proibido de contratar jogadores nas três próximas janelas de transferência, decisão imposta em dezembro pelo organismo liderado por Gianni Infantino.

A dívida do Cardiff ao Nantes é de cerca de 19 milhões de euros, a qual nunca chegou a ser liquidada.

De acordo com a BBC, o valor da primeira parcela saldada esta quarta-feira pelo Cardiff é de cerca de oito milhões de euros. Num primeiro momento, o clube do País de Gales recusou-se a pagar a transferência.

Refira-se, no entanto, que o Cardiff recorreu da decisão da FIFA para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS). É esperada uma decisão do recurso nas próximas semanas.