O Cardiff City foi despromovido do Championship a uma jornada do fim do campeonato, depois ter empatado 0-0 em casa com o West Bromwich Albion, neste domingo. Isto significa que, a partir da próxima época, os «Bluebirds» vão jogar na League One pela primeira vez desde 2003.

A despromoção à terceira divisão acontece apenas seis anos depois de o Cardiff ter jogado na Premier League. Aaron Ramsey, antigo capitão da seleção do País de Gales e ex-jogador do clube, foi nomeado treinador interino da equipa para esta reta final de campeonato, mas o Cardiff foi mesmo condenado.

O Luton Town, equipa que foi despromovida ao Championship na temporada passada, praticamente colocou um prego no caixão do Cardiff com um golo aos 90 minutos contra o Coventry, deixando os «Bluebirds» a precisar de ganhar os seus dois últimos jogos para terem alguma hipótese de sobrevivência. Tal não aconteceu.

O Cardiff é o último classificado da tabela com 44 pontos em 45 jogos. Os restantes lugares de despromoção estão a ser disputados por várias equipas.