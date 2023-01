O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, sublinhou esta segunda-feira que tem de existir «tolerância zero» no que toca ao racismo e à xenofobia em alusão à denúncia feita pelo futebolista brasileiro Vinícius Júnior, sobre o jogo da passada sexta-feira ante o Valladolid.

«Não tenho essas conversas com o Vinícius, isso está claro. Não posso falar de um tema que, para mim, não tem de existir. O racismo e a xenofobia não têm de existir. Não é um problema de Vinícius, mas da sociedade. Nesse sentido, a tolerância deve ser zero», afirmou Ancelotti, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Cacereño, dos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha.

Questionado sobre se quem organiza as competições deveria fazer um pouco mais sobre o assunto, Ancelotti frisou que não entra «nesse tema».

«Não tem de ser um problema da Liga ou das sanções. É um tema cultural, da sociedade no geral. É um problema da sociedade que não tem a educação que tem de ter. Não vou focar-me, num tema tão importante, no Vinícius, na Liga ou nas sanções. Há que ver isto como algo maior: o problema do racismo e da xenofobia é muito importante», defendeu.