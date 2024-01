Carlo Ancelotti renovou recentemente por mais duas temporadas com o Real Madrid e mostrou-se «muito feliz» por continuar no emblema merengue. O técnico confirmou que os madrilenos são o último clube que vai treinar e admitiu que existiram conversas para assumir o comando da seleção brasileira.

«É o meu último banco, confirmo. Quando isto vai acabar, não sei. Posso continuar cá depois de 2026, depois de qualquer sucesso que possamos ter. 2026 pode ou não ser o último ano que treino. Quero ser treinador e espero poder sê-lo em 2027 e 2028. Gosto de Madrid e quero ficar aqui», afirmou o treinador italiano em conferência de imprensa.

«A realidade, todos sabem, é que tive contactos com o presidente da CBF. Quero agradecer ao Ednaldo Rodrigues [antigo presidente da Federação brasileira] pelo carinho e interesse demonstrados. Deixou-me muito honrado, mas dependia da situação que tinha com o Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Quero agradecer pelo carinho, mas no final as coisas aconteceram como eu queria: ficar aqui», completou.

Ancelotti foi ainda questionado sobre a possibilidade de treinar uma seleção quando acabar contrato com o Real Madrid. «Não sei se o Brasil vai querer-me em 2026. Não sei se eles estão contentes com a minha decisão.»