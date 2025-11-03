Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid e atual selecionador do Brasil, reagiu esta segunda-feira à polémica entre Vinicius Júnior e Xabi Alonso, durante o El Clásico.

«Tenho uma ótima relação com o Vinicius, assim como com todos os jogadores. Quando algo acontece, mantemo-nos informados e pedimos conselhos uns aos outros. Conversámos com o Vinicius sobre a reação dele e disse-lhe o que pensava, que tinha cometido um erro. Ele entendeu e acho que se desculpou. O assunto está resolvido», disse o italiano em conferência de imprensa.

«O Vinicius é um jogador muito importante para nós (Brasil), um jogador que pode contribuir muito e gostamos muito dele . Não acho que haja qualquer problema aqui, com o clube dele ou com o treinador. Mas não sou pai nem irmão dele, só quero ser o seu treinador. A vida pessoal dele é problema dele», finalizou.

De recordar que o extremo do Real Madrid protagonizou um momento infeliz no jogo contra o Barcelona (2-1), aquando da substituição aos 72 minutos. O brasileiro não gostou da decisão do treinador e saiu bastante desagradado em direção ao balneário. Posteriormente, o jogador pediu desculpa pela atitude e situação ficou «resolvida», tal como confirmou o próprio Xabi Alonso.

Vinicius jogou, inclusive, na partida seguinte do Real Madrid, frente ao Valência (4-0), e foi agora convocado para a seleção do Brasil.