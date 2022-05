O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou esta terça-feira que não pode pressionar alto em campo com um jogador «gordo», dando um exemplo de como deve aproveitar as «características» dos seus jogadores, para o jogo que quer impor.

Ancelotti falava no Media Day do Real Madrid, de antevisão à final da Liga dos Campeões, quando respondia a uma questão sobre as forças e fraquezas dos treinadores da nova vaga e que o técnico já conseguiu derrotar. E o exemplo final provocou uma gargalhada geral, talvez pelo inesperado.

«Eu creio que estes treinadores trouxeram ao futebol algo novo, sobretudo falando de Klopp e de Tuchel. A escola alemã, nos últimos anos, trouxe mais intensidade aos jogos, mais pressão, equipas mais adiantadas, que têm uma organização defensiva muito adiantada. É algo novo. Eu não penso que sou de uma velha geração, penso sim que estou a ver as mudanças que o futebol fez, está a fazer e vai fazer, tendo em conta uma coisa que, para mim, é a mais importante: as características dos jogadores que tenho. Ponto. A coisa mais importante no futebol. Podes jogar um futebol que tens na cabeça, tendo em conta o que tens à tua frente», começou por dizer, antes do exemplo que ditou um momento de boa disposição geral.

«Eu não posso ir pressionar em cima se tenho um jogador que é gordo, por exemplo. Tens de pressionar em cima com um jogador delgado, fino, forte. Gordo, ponho-o dentro da área a rematar. É um exemplo claro, não? Perfeito antes de uma final (risos)», finalizou.

O Liverpool-Real Madrid, da final da Liga dos Campeões, joga-se a partir das 20 horas de sábado, no Stade de France, em Paris. A UEFA revelou a bola para a final, contando com um detalhe marcante.