Com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, outros nomes da alta roda do futebol europeu têm sido associados a uma possível mudança para a Arábia Saudita. Entre eles, estão Luka Modric e Karim Benzema, ambos do Real Madrid, que foram tema de debate na conferência de imprensa desta quarta-feira do treinador Carlo Ancelotti.

O técnico italiano frisou que os dois futebolistas não precisavam de ir ao seu escritório pedir conselhos e sublinhou que as lendas devem pendurar as chuteiras nos merengues.

«Antes de mais, não acredito que venham [ao meu escritório], porque não precisam dos meus conselhos», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Valência.

«As lendas do Real Madrid têm de ficar no Real, é o que eu penso. Têm de acabar [a carreira] no Real Madrid. Estamos a falar de duas lendas», completou.