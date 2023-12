O Real Madrid tem sido assombrado por lesões esta temporada e setor mais afetado é a defesa, onde restam apenas dois centrais disponíveis, na sequência da lesão de David Alaba.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Carlo Ancelotti refletiu sobre a falta de opções para o eixo central da defesa e voltou a reconhecer que Aurélien Tchouaméni poderá alinhar nessa posição, mas cometeu uma gafe pelo meio.

O técnico dos merengues misturou o nome do médio francês com o do compatriota Eduardo Camavinga e provoca um momento de risos na sala de imprensa, tendo até levado as mãos à cabeça.

«Tchouaméni não gosta de jogar como defesa-central, assim como Camavinga não gosta de jogar como lateral. Ele está convencido de que, em caso de emergência, vai jogar como central. Mas o seu futuro no Real Madrid é como médio-defensivo. Todos sabemos disso», afirmou depois.