A gestão que Roger Schmidt fez do plantel nas duas últimas temporadas causou alguma surpresa em Portugal, não só pelo insistência no onze, mas também devido aos períodos de férias concedidos aos jogadores em certos momentos da época.

Com um calendário preenchido, por força da participação no Mundial de Clubes e noutras competições, o Real Madrid também está a ponderar dar descanso a alguns jogadores ao longo do ano. Carlo Ancelotti admitiu, este sábado, que está a avaliar a possibilidade de conceder férias aos jogadores internacionais, mesmo que isso implique que falhem alguns jogos durante a temporada.

«Estamos a pensar nesta temporada, não na próxima. Estamos a avaliar algumas coisas. Os jogadores precisam de descansar, também precisam de férias. Estamos a pensar, em alguns momentos da temporada, dar férias individuais aos jogadores, que pode ser uma semana. O jogador não joga e vai descansar com a sua família. Estamos a avaliar isso, sobretudo com os jogadores internacionais», disse o treinador dos «merengues» na antevisão ao jogo com o Maiorca.