Carlo Ancelotti teve bastante sucesso no Real Madrid (16 títulos no total, dez deles internacionais), mas esta época tem sido contestado face aos resultados menos bons tanto a nível doméstico como na Liga dos Campeões, onde o Real já foi eliminado.

O Real Madrid tem 69 pontos, a quatro do líder Barcelona que ainda compete na Champions. Além disso, os «Blancos» defrontam os «Culés» na final da Taça do Rei do próximo fim de semana. Carlo Ancelotti tem sido contestado pela imprensa espanhola mas garante estar «muito feliz».

«O clube está consciente de que foi um ano mais complicado do que o ano passado. E juntos gerimos as dificuldades. A lua de mel continua. Estou muito feliz, muito feliz, com muita pressão, mas é sempre assim», começou por dizer, em antevisão ao Getafe-Real Madrid.

«Quando se vê o sucesso de muito perto é normal que o stress aumente, mas o stress é combustível para mim, não me incomoda, dá-me mais energia para pensar em mais coisas. Até para me levantar de manhã, está tudo bem», assegurou o experiente técnico.

Ancelotti garantiu que Kylian Mbappé e Ferland Mendy não estão dispóniveis para o próximo jogo da Liga espanhola por lesão, mas poderão ser utilizados na final da Taça do Rei contra o Barcelona.