São muitos os treinadores que têm por hábito mascar pastilha elástica no banco de suplentes e Carlo Ancelotti é um deles. O treinador do Real Madrid preparava-se para se sentar antes do apito inicial no San Mamés, este domingo, quando foi abordado por um adepto, que estava nas bancadas e pediu uma chiclete.

O técnico italiano, depois de uma reação de surpresa, não só acedeu ao pedido, como até deu duas pastilhas para regalo do adepto.

Dentro de campo, o desfecho também foi positivo para Ancelotti, já que o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2-0.

O momento em que o adepto pede uma pastilha a Ancelotti: