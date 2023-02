Carlos Alberto não perdeu tempo e pouco depois da derrota do Flamengo nas meias-finais do Mundial de Clubes, fez troça de Arrascaeta e Gabigol nas redes sociais.

«É, rapaziada, infelizmente não deu. Eu avisei: para pensar no Real Madrid, tinham de passar a meia-final. Olhem aqui. Gabigol, Arrascaeta, não fiquem tristes. Gabigol, tu choraste. Não fiques triste. Se quiserem eu empresto, mas têm de devolver, porque vocês não vão ganhar o Mundial. O Mundial é meu. Para ganharem isto, têm de os ter no sítio», disse Carlos Alberto, vencedor do Mundial de Clubes com o FC Porto em 2004, com o troféu nas mãos.

O antigo futebolista brasileiro, agora comentador televisivo, já criticou por diversas vezes a dupla rubro-negra e o mal-estar com o uruguaio aumentou mesmo num recente jogo solidário no Maracanã. O camisola 14 do Mengão fez um túnel a Carlos Alberto e o ex-FC Porto cometeu falta logo de seguida.

Ora veja a provocação de Carlos Alberto: