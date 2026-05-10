Carlos Carvalhal e Bruno Lage voltaram a orientar, apenas por um dia, o Sheffield Wednesday num jogo de caridade. Os técnicos portugueses, recorde-se, representaram o emblema inglês entre 2015 e 2017 como treinador principal e treinador adjunto, respetivamente.

A partida, cujo o objetivo era angariar fundos na luta contra o cancro, terminou com a vitória da equipa composta por jogadores que foram orientados pelos treinadores lusos na sua passagem pelo clube, frente a uma equipa de… adeptos. O resultado, apesar de alguns atletas já estarem reformados, terminou com expressivos 24-3. No Estádio Hillsborough estiveram pouco mais de três mil adeptos. Quanto aos bilhetes, os mais caros estavam fixados nos dez euros.

Carlos Carvalhal, Bruno Lage e João Mário - técnico de 59 anos que também fez parte da equipa técnica na passagem por Inglaterra - voltaram, assim, a um estádio que bem conhecem para um momento especial, sobretudo pelo cariz solidário do encontro.

Os corajosos adeptos, que se atreveram a defrontar a equipa do Sheffield Wednesday, ainda tentaram responder ao colocar, por breves instantes, mais de 11 jogadores em campo, mas nem a vantagem numérica impediu a diferença no marcador.

Veja os golos: