O treinador português Carlos Carvalhal afastou, esta quarta-feira, qualquer hipótese de assumir o comando técnico da seleção nacional, na sequência da saída de Fernando Santos.

«Para mim, é um grande orgulho estar na lista de possíveis candidatos, mas estou 100 por cento no Celta Vigo e estarei um ano e meio no clube. Estou muito empolgado e motivado com este trabalho», afirmou Carlos Carvalhal, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de quinta-feira com o Gernika, dos escalões inferiores, a contar para a segunda ronda da Taça do Rei de Espanha.

«Já quando estava no Sheffield Wednesday rejeitei uma oferta de uma equipa de Premier League porque me sentia feliz onde estava. Isso, para mim, é o mais importante. Acredito muito no projeto do Celta», frisou Carvalhal, sublinhando ainda «as ideias do presidente e de Luís Campos».

Fernando Santos deixou o cargo de selecionador de Portugal após o Mundial 2022, prova na qual a seleção nacional foi eliminada nos quartos de final, por Marrocos, com uma derrota por 1-0.

Carvalhal, de 57 anos, chegou ao emblema de Vigo já durante o decorrer desta época, para substituir o argentino Eduardo Coudet.