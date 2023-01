O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, recebeu e venceu o Athletic Bilbao por 1-0, este domingo, em jogo da 19.ª jornada da primeira liga espanhola.

A equipa galega teve um golo anulado logo aos 25 segundos de jogo, a Carles Perez, depois de ter sido descortinado um braço na bola no decorrer da jogada.

O único golo a valer do encontro aconteceu já na segunda parte, ao minuto 71, por Iago Aspas, de pé esquerdo, depois de um passe de Luca de la Torre.

Com este triunfo, o Celta volta a vencer, depois do empate caseiro ante o Villarreal e da derrota na visita ao Maiorca. Os comandados de Carvalhal estão no 16.º lugar, com 20 pontos, os mesmos de Valencia (14.º), Espanhol (15.º) e Valladolid (17.º) e mais um do que o Cádiz, 18.º com 19 e primeira equipa em zona de descida. O Athletic é oitavo, com 26. Sofreu a terceira derrota seguida e pode ser ultrapassado, se o Rayo Vallecano pontuar ante o Villarreal, na segunda-feira.

Já este domingo, Atlético de Madrid e Valladolid venceram.