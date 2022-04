O treinador português Bruno Lage, atualmente no Wolverhampton, deixou palavras elogiosas para o compatriota Carlos Carvalhal esta sexta-feira, quando questionado sobre se o atual técnico do Sporting de Braga encaixaria bem no comando técnico do Burnley, hipótese avançada nas últimas horas na imprensa inglesa.

Lage trabalhou como adjunto de Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea, entre 2015 e 2018, considerando, não para o Burnley em específico, que o bracarense poderia treinar em qualquer equipa, pelas provas que já deu nos projetos em que esteve nos últimos anos. Lage lembrou, não só o que Carvalhal está a fazer em Braga, como também o que fez no Rio Ave e no Sheffield.

«Posso dizer muitas coisas sobre o Carlos, porque trabalhei com ele. Especialmente nos últimos anos, ele sabe o que fazer no trabalho, qual o primeiro impacto quando chegas a um clube. O Carlos tem isso. Se olharmos para os últimos trabalhos que ele teve, o que nós fizemos no Sheffield Wednesday… Erguemos uma equipa que acabara em 13.º lugar e colocámo-la nos playoff nos dois anos seguintes. Depois, no Swansea, mudámos tudo tão rápido que, quando olhamos para trás, ainda há alguma frustração em como é que não conseguimos manter o Swansea na Premier League», começou por dizer Lage, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Burnley, marcado para domingo (14h00), da 34.ª jornada da liga inglesa.

«Ele mudou um bocadinho, tinha em mente ir a Portugal, estar perto da família porque, como sabem, ele esteve muito tempo longe de casa. Ele foi para o Rio Ave, colocou o Rio Ave a jogar na Liga Europa, depois foi para o Sp. Braga e penso que está no melhor momento da carreira, o que ele fez nestes anos em Braga é o que o Carlos consegue fazer num clube: tem uma boa equipa, foi a três finais, Supertaça e Taças [ndr: da Liga e de Portugal] e, em dois anos, venderam muitos jogadores e reconstruíram a equipa com muitos jovens jogadores», continuou.

«Penso que, quando olhas para trás e para o que o Carlos fez, especialmente nos últimos dois anos em Braga, podes ver que é alguém que pode dar aquele primeiro impacto e pode dar aos clubes uma direção diferente no imediato. Ele tem essa dinâmica com ele, não sei se é um dos nomes para o Burnley, mas, como sabem, é uma grande referência na minha carreira e desejo-lhe o melhor na carreira dele. Depois do que eu disse, se o clube quer alguém com visão para reconstruir algo, claro que é um bom nome para qualquer equipa, não só para o Burnley», concluiu.

Sean Dyche deixou o Burnley há cerca de uma semana, findando uma ligação de dez anos ao clube. Atualmente, é Michael Jackson que está como interino, tendo já obtido um empate e uma vitória.