O Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, garantiu esta quarta-feira a qualificação para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), ao vencer a Costa do Marfim no desempate por penáltis (4-5), após o 0-0 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

No desempate por penáltis, ninguém falhou nos primeiros quatro pontapés. Nicolas Pepé deu vantagem à Costa do Marfim (1-0), Zizo empatou para o Egito (1-1), Ibrahim Sangaré fez 2-1 para os costa-marfinenses e El Solia o 2-2. A seguir, Bailly, que foi um dos melhores em campo, viu Gabaski defender e Kamal deu vantagem aos faraós (2-3). Cornet fez a seguir o 3-3, Abdelmonem manteve a dianteira ao Egito (3-4), Zaha respondeu com o 4-4, mas na última e decisiva bola da série regular para o Egito, lá estava Mohamed Salah, que carimbou a qualificação com o 4-5 final.

No próximo domingo, nos quartos de final, a seleção de Carlos Queiroz defronta Marrocos, num duelo com apito inicial agendado para as 16 horas.

Os quartos de final arrancam no sábado, com o Gâmbia-Camarões (16h00) e o Burquina Faso-Tunísia (19h00). No domingo, há ainda o Senegal contra Mali ou Guiné-Equatorial, duas seleções que fecham os oitavos de final com o duelo desta quarta-feira, que inicia às 19 horas.

[EM ATUALIZAÇÃO]