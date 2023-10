O Irão, com o futebolista do FC Porto, Mehdi Taremi, a titular, goleou esta terça-feira a seleção do Qatar, treinada pelo português Carlos Queiroz, por 4-0.

Os quatro golos do encontro foram apontados na segunda parte, por Kanaanizadegan (69m, 78m), Azmoun (75m) e Jahanbakhsh (73m).

Queiroz reencontrou a seleção que orientou quase uma década, entre 2011 e 2019. Ainda regressou em 2022, para orientar os iranianos no Mundial, há quase um ano.

Esta foi a derrota mais pesada de Queiroz ao comando do Qatar, igualando os números do desaire ante a Jamaica, nos quartos de final da Gold Cup 2023, disputada pela formação asiática como convidada.