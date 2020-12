Depois de ter deixado a seleção da Colômbia, Carlos Queiroz, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Lembre-se que o português estava no comando técnico dos «cafeteros» desde fevereiro de 2019.



«Queria equipa, quando dizer adeus não é fácil, significa que só temos motivos para expressar com orgulho a nossa gratidão. Pela oportunidade e honra que a Federação colombiana e o seu presidente me concederam de servir a seleção da Colômbia. Pela confiança, lealdade e privilégio de trabalhar e dirigir pessoas com tanto talento e dedicação, desde os jogadores a todo o corpo técnico, a quem presto a minha homenagem pelo esforço e sacrifício. Quero dizer também que parto com humildade e com a certeza de que o trabalho e legado técnico positivo desenvolvido na equipa vai traduzir-se no êxito que todos os adeptos do futebol colombiano sonham e merecem. Um voto para o futuro... Em frente Colômbia!», escreveu nas redes sociais.



Queiroz deixa a Colômbia com o registo de nove vitórias em 18 encontros.