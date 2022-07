O argentino Carlos Tévez está a ter a sua primeira experiência como treinador ao serviço do Rosario Central, da primeira divisão argentina.

O agora treinador quebrou o silêncio e criticou duramente o antigo jogador Carlos Retegui por este ter «falhado com a sua palavra» ao não acompanhá-lo na equipa técnica do emblema argentino.

«O futebol não é para cagões», começou por dizer o técnico de 38 anos.

Poucas horas antes de Tévez ser apresentado como treinador do Rosario Central, Retegui anunciou que não poderia acompanhá-lo como treinador-adjunto devido ao seu cargo no Governo da cidade de Buenos Aires como secretário do desporto.

«Retegui preferiu um compromisso político do que viver o seu sonho. Descobri que ele não viria pelos jornalistas, isso magoou-me muito», disse Carlos Tévez após perder na passada segunda-feira com Aldosivi.

Atualmente, o Rosario Central ocupa a penúltima posição do Campeonato Argentino, com quatro pontos.