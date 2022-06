Após vários meses de silêncio, Carlos Tevez deixa agora claro que não vai voltar a jogar. Aos 38 anos, o internacional argentino diz que a decisão foi motivada sobretudo pela morte do pai, e agora está a dedicar-se por inteiro à família. Ainda assim quer voltar ao futebol como treinador.

«O último ano a jogar foi duro, mas tive a oportunidade de ver o meu "velhote". No meu aniversário pediram-me para voltar a jogar, e eu peguei no microfone e expliquei os motivos. Deixei de jogar porque perdi o meu fã número 1», explicou Tevez na América TV.

«Estou a desfrutar da vida, com a família, com os meus. Joguei muito tempo, foi muito tempo perdido. Estou retirado agora, está confirmado. Ofereceram-me muitas coisas, mas era uma mudança importante para a minha família. Como jogador dei tudo o que tinha no coração, e isso deixa-me mais tranquilo. Levantei-me um dia e disse que não jogava mais. Comuniquei ao meu empresário e depois liguei ao Riquelme a pedir para fazermos uma conferência de imprensa», recorda o antigo jogador do Boca Juniors.

Tevez jogou também no Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua.