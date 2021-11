O PSV viu o Ajax fugir no topo da Eredivisie ao empatar a uma bola em casa do Heerenveen, em jogo da 14.ª jornada.



O conjunto orientado por Roger Schmidt precisou de apenas 13 minutos para marcar numa jogada criada por Bruma e finalizada por Carlos Vinícius. No entanto, o emblema de Eindhoven sofreu o golo do empate por Al Hajj aos 73 minutos.



Assim, o PSV fica com 31 pontos a dois do líder Ajax.