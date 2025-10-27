Daniel Carvajal, capitão do Real Madrid, sofreu nova lesão durante o último Clássico da La Liga, entre blancos e culés. O Real venceu o Barcelona por 2-1, mas perdeu o lateral para as próximas semanas.

O clube confirmou nesta segunda-feira que Carvajal tem uma articulação solta no joelho direito e vai ser submetido a uma artroscopia. Isto acontece no mesmo joelho em que se lesionou gravemente, ficando cerca de um ano afastado dos relvados.

Segundo a imprensa espanhola, o lateral deverá parar entre seis a dez semanas. Assim sendo, deverá regressar a tempo do duelo com o Benfica na última jornada da fase de liga da Champions, no dia 28 de janeiro, no Estádio da Luz.