O indonésio Martunis, que ficou famoso por ter sobrevivido ao tsunami de 2004 na Indonésia, anunciou na última semana que vai casar com a namorada, Sri Wahyuni.

Em fotografias partilhadas através das redes sociais pessoais, Martunis, agora com 22 anos, surgiu com a companheira e com a aliança que ofereceu à futura esposa.

O fã de Cristiano Ronaldo foi, há cerca de 16 anos, encontrado com vida sozinho, na Ilha de Sumatra, com uma camisola da seleção de Portugal, após ter escapado à intempérie.

A data do casamento não foi revelada.

A ligação de Martunis a Ronaldo

Depois do tsunami, Martunis recebeu a visita de Cristiano Ronaldo na sua terra natal e o futebolista português convidou-o, depois, a visitar o Estádio José Alvalade no mesmo ano, comprometendo-se também a pagar-lhe os estudos. A Federação Portuguesa de Futebol também apoiou Martunis na reconstrução da habitação da sua família após os destroços.

Desde então, Martunis e Ronaldo criaram uma estreita relação e o jovem asiático já chegou mesmo a ir ver Cristiano Ronaldo jogar no Santiago Bernabéu, quando o atual jogador da Juventus estava no Real Madrid. Dois anos antes, o jovem, que atualmente dedica a vídeos no Youtube, integrou a academia do Sporting, o que aconteceu até 2017.