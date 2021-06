Está tenso o ambiente no Brasil, depois do anúncio de que a Copa América vai ser organizada no país, depois da desistência da Colômbia e da Argentina, devido à covid-19.

A prova tem início marcado para 13 de junho, e até o Supremo do Brasil pediu satisfações a Bolsonaro, presidente brasileiro sobre a decisão, numa altura em que o país continua a viver uma crise sanitária devido à pandemia.

Agora, foi a vez dos jogadores da própria seleção se mostrarem contra, com o capitão Casemiro, ex-FC Porto, a faltar à conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Equador, de qualificação para o Mundial.

Tite, o selecionador foi o único a comparecer perante os jornalistas, confirmando que a equipa reuniu com o presidente da federação e expôs a opinião sobre a organização da Copa América no Brasil, assumindo que essa foi a razão para Casemiro não comparecer na conferência.

«Temos uma opinião muito clara e já a expusemos. Agora pedimos aos jogadores para se focarem nos dois jogos e depois deles, eu mesmo darei a minha opinião. Houve um pedido dos jogadores para ninguém estar aqui [na conferência]», declarou, citado pelo Globoesporte.