O futebolista do Real Madrid, Casemiro, admitiu que a conversa que teve com o treinador Julen Lopetegui foi importante na decisão de rumar ao FC Porto, por empréstimo do clube espanhol, na temporada 2014/2015.

O internacional brasileiro de 29 anos voltou a lembrar, como já tinha feito no passado, que podia ter rumado ao Sevilha de Unai Emery – que ganharia nessa temporada a Liga Europa – mas que acabou por não se arrepender na escolha pelo FC Porto.

«Eu podia ter ido para o Sevilha, tinha vontade de jogar lá. Fizeram-me uma oferta, estava lá o Unai Emery, no ano que ganharam a Liga Europa. Havia o Inter de Milão, sempre na qualidade de emprestado, porque o Florentino Pérez [presidente] dizia-me que eu ia jogar ali [no Real Madrid]. E também havia o FC Porto, que sinceramente não estava nos meus planos», começou por referir, em declarações à revista Panenka.

«Eu podia escolher e queria minutos. Então o Lopetegui ligou-me, falámos um quarto de hora, sobre o seu estilo de jogo e, digo mesmo a sério, ao fim de três minutos pensei: ‘tenho de trabalhar com ele’. E o mais bonito é que não me enganei, porque o que fez no meu crescimento pessoal e profissional foi de loucos. Até hoje, sou agradecido», rematou.

Casemiro contou ainda as palavras do treinador Carlo Ancelotti, há algumas semanas, sobre ser um jogador que pode alinhar em qualquer tipo de jogos.

«O Ancelotti dizia-me no outro dia: ‘és dos poucos que pode jogar, de forma séria, um jogo muito bonito e também um jogo feio’. Disse-me rapidamente: ‘prepara-te que vais ser titular na Taça contra o Alcoyano’. Penso que vem da minha infância. Adapto-me a qualquer jogo e a qualquer tipo de jogo», afirmou.