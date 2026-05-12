Casemiro prestou algumas declarações curiosas. O médio do Manchester United falou de Cristiano Ronaldo, relembrou os tempos no Real Madrid e partilhou a opinião sobre a presença ou não de Neymar no Mundial.

Numa conversa descontraída com Rio Ferdinand, antigo defesa do United, o brasileiro confessou o que mais admira em Cristiano Ronaldo.

«Para mim o Ronaldo é ambição em todos os jogos. Jogar contra o Barcelona é fácil ter motivação. Lembro-me de jogar com o Levante em casa e ele ‘matava’. Precisava de marcar. A ambição dele é inacreditável... é a minha maior admiração por ele», admite.

O ex-FC Porto, que vive a melhor época da carreira em termos de golos (são já nove no clube), partilhou o que Ronaldo lhe dizia antes dos jogos em que «cheirava a golo».

«Lembro-me do Cristiano antes do jogo dizia ‘Case, hoje é um dia inacreditável’. Eu perguntava ‘O quê, Cris?’ e ele ‘Hoje é um dia especial. Cheira a golo hoje’», partilhou entre sorrisos.

Casemiro representou o Real Madrid entre 2012 e 2022. Pelo caminho esteve emprestado ao FC Porto (2014/15). O médio de 34 anos recordou que Ronaldo era sinónimo de golo, mesmo que tenha destacado outro jogador.

«O Ronaldo sabíamos, ao início da época, que ele marcava no mínimo 15 golos. É um goleador, é o melhor. É de outro mundo, tiremos o Ronaldo da conversa. Mas, para mim, Bale é o jogador mais completo com quem eu joguei. Ataque, defesa... ele faz tudo muito bem e muito rápido.

Confessou ainda as dificuldades que passava a defender Lionel Messi que, tal como Ronaldo, é também de outro mundo. «Sozinho é impossível parar o Messi. Precisava de ajuda. Messi e Cristiano são de outro mundo, é impossível», referiu.

Casemiro, que foi agora promovido a capitão da seleção do Brasil, comentou ainda o maior debate dos canarinhos para o Mundial: a presença ou não de Neymar. Para o jogador do Manchester United, a decisão é muito clara.

«Para mim seria convocado. Mas não seria perfeito jogar todos os jogos. Acho que ele precisa sair do banco nos jogos apertados, porque ele consegue mudar o jogo. Não temos este tipo de jogador neste momento. Mas é a minha opinião... está do lado do Ancelotti», concluiu.