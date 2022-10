A rede social Twitter de Iker Casillas entrou num alvoroço ao início da tarde deste domingo, depois de, segundo o antigo guarda-redes, ter sido hackeada, versão que não foi aceite por muitos utilizadores.

«Espero que me respeitem: sou gay», lia-se num tweet da conta do ex-FC Porto. Mais tarde, Casillas disse que foi alvo de pirataria e pediu desculpas à comunidade LGBT, mas a atitude do espanhol não agradou a Josh Cavallo, um dos primeiros futebolistas a assumir-se homossexual.

«Casillas e Puyol a brincarem e gozarem sobre assumir homossexualidade no futebol é dececionante. É uma luta difícil pela qual qualquer pessoa LGBTQ+ tem de passar. Ver os meus modelos e lendas do jogo a gozarem com isso e com a minha comunidade é mais do que desrespeitador», escreveu o médio australiano do Adelaide United, da A-League.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV