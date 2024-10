O avançado dinamarquês Casper Tengstedt tem tido um início interessante de época no Hellas Verona, clube ao qual chegou por empréstimo do Benfica: em oito jogos, seis deles a titular, já leva quatro golos, tantos quantos fez nos encarnados em 2023/24.

Em conferência de imprensa na quarta-feira, para abordar o que tem sido o seu percurso e os primeiros meses da época 2024/25, Tengstedt assumiu que «estava feliz» no Benfica, mas que gosta de desafiar-se.

«Eu jogava no Benfica na época passada e eu estava feliz lá, mas eu também estava pronto para um novo capítulo na minha vida e quero sempre desafiar-me. Eu estive aqui de férias há alguns anos, em Verona, com a minha família. Já conhecia a cidade. Senti imediatamente que o Verona me queria e estou feliz aqui», referiu o avançado dinamarquês, sem se alongar sobre a hipótese de ficar em definitivo no clube de Itália.

«É difícil falar do futuro, não sabemos o que pode acontecer, mas posso dizer que gosto da cidade, dos adeptos, do clube. Não sei, mas estou feliz aqui», respondeu.