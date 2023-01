O antigo treinador de Casper Tengstedt nos juniores do Mijtjylland, Kenneth Andersen, reconheceu que não esperava esta evolução do dinamarquês tão cedo na carreira, ao chegar a um clube como o Benfica poucas épocas depois de ter deixado o emblema da Dinamarca no final do período de formação.

«Não esperava isso. Acho que o Benfica é um clube a um nível completamente diferente. Nós mesmos defrontámo-los na Liga dos Campeões e estão num patamar completamente diferente. Pudemos ver isso por nós mesmos, um nível acima do que podíamos imaginar», afirmou Andersen, em declarações ao Tipsbladet.

Tengstedt esteve ligado ao Midtjylland de 2015 a 2021 e Andersen admite que houve outros fatores que motivaram, na altura da transição para sénior, uma cedência: primeiro aos alemães do Nuremberga e depois aos dinamarqueses do Horsens.

«Tem sempre a ver com a aparência do elenco da Liga quando os jovens chegam lá. Naquela época tínhamos muitos avançados e, portanto, o tempo de jogo seria longo, então era melhor ele ser emprestado. Se tivéssemos visto à altura, teríamos feito mais a respeito disso. Foi uma combinação de onde o Casper estava naquela altura e onde, ao mesmo tempo, nós estávamos. Achámos que o melhor era ele jogar noutro sítio», apontou.

Depois de terminar a ligação ao Midtjylland, Tengstedt fez mais época e meia no Horsens, clube que ajudou a subir à primeira liga dinamarquesa em 2022. Depois, em meia época no Rosenborg, da Noruega, 15 golos em 14 jogos antecederam a mudança para o Benfica.

«Se havia algo que deveríamos ter visto? Na época em que ele estava aqui, deveríamos ter aberto espaço para ele? Mas quando se olha para trás, não imaginei que ele estaria no Benfica tão cedo», referiu.