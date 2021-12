A comissão de disciplina da federação francesa de futebol teve mão pesada para os graves confrontos que levaram à interrupção do embate entre o Paris FC e o Lyon na Taça de França, afastando, desde logo, os dos clubes da competição, com a atribuição de derrota aos dois emblemas, mas as sanções não se ficaram por aqui.

O Lyon fica ainda preventivamente suspenso da competição e não poderá contar com o apoio dos seus adeptos nos jogos fora de casa em todas as competições até apo final da temporada 2021/22. O Paris FC, por seu lado, terá de realizar os próximos cinco jogos oficiais à porta fechada.

Estes castigos permitem ao Nice, que seria o próximo adversário do Paris FC ou do Lyon, seguir diretamente para os oitavos de final da Taça de França.