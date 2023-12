James Rodríguez não guarda grandes memórias da passagem pelo Catar. O antigo jogador do FC Porto concedeu uma entrevista ao Globo Esporte, onde recordou os tempos no Al-Rayyan.

«A vida e a cultura no Catar são muito difíceis, foi um país ao qual tive dificuldades para me adaptar. No futebol, toda a gente toma banho nua, mas os meus companheiros de equipa diziam-me: "Não podes fazer isso assim". Tive medo.»

O agora jogador do São Paulo não escondeu que passou algumas dificuldades no Catar.

«Toda a gente come com as mãos e isso também foi difícil para mim. Davam-me comida e eu respondia "Não, obrigado". Pedia talheres e diziam-me para comer com a mão, ao que eu respondia "vocês são loucos, não vou comer com as mãos".»

Ao serviço do Al-Rayyan, James Rodríguez somou 16 jogos, onde assinou cinco golos e seis assistências. Atualmente, joga no São Paulo, do Brasil.