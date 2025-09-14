O Kairat Almaty, primeiro adversário do Sporting na Liga dos Campeões, assumiu este domingo a liderança isolada da Liga do Cazaquistão, ao receber e vencer o Aktobe por 1-0, em jogo da 23.ª jornada, superando o Astana, que empatou na receção ao Yelimay Semey 3-3.

O campeão cazaque, que visita Alvalade na próxima quinta-feira, precisou apenas de um golo, marcado por Dastan Satpaev (52m), para ultrapassar o atual quarto classificado da prova e chegar ao topo da classificação.

Pouco depois, o Astana, que ficou a dois pontos do comandante Kairat, cedeu um empate caseiro frente ao Yelimay, num encontro em que esteve a vencer 2-0 e 3-2, mas acabou por ceder a igualdade, permitindo ao Yelimay igualar o Aktobe no quarto posto.