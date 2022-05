Allef, ex-Vitória de Setúbal, encontra-se internado em estado crítico numa unidade hospitalar no Cazaquistão.



Segundo o boletim médico divulgado pelo FC Atyrau, o avançado de 27 anos deu entrada no hospital depois de ter sido encontrado com muitas dores e em desidratação. Apesar de já ter apresentado uma melhoria significativas, os exames realizados detetaram que a infeção foi causada por Salmonella e o jogador vai continuar internado.



O Vitória de Setúbal, clube onde Allef jogou entre 2017 e 2019, deixou uma mensagem para o atleta.



«O Vitória Futebol Clube envia ao nosso antigo jogador Allef, que se encontra hospitalizado em estado grave, a maior força e energia positiva para ultrapassar esta fase menos boa. Estamos contigo», escreveram os sadinos nas redes sociais.

Em Portugal, além do histórico emblema de Setúbal, o brasileiro passou ainda por Real Massamá, Mafra e 1.º Dezembro.