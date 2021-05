O futebolista português Cédric Soares assumiu esta terça-feira que o Arsenal não terminou a época onde queria e onde, para si, «pertence», fruto da sua história.

«Uma temporada difícil chegou ao fim. Não terminámos onde o nosso clube pertence e não ter os nossos adeptos a maior parte do tempo foi a parte mais difícil», escreveu, através da rede social Twitter.

O jogador de 29 anos fez um total de 24 jogos oficiais esta temporada.

O Arsenal chegou às meias-finais da Liga Europa e, no campeonato, ficou no oitavo lugar, fora do acesso às competições europeias.